Dumoulin en Oomen in Luik-Bastenaken-Luik

Dumoulin maakte begin januari tijdens de ploegpresentatie al duidelijk dat zijn programma in aanloop naar de Ronde van Italië, waarin hij opnieuw op jacht gaat naar de winst, er nagenoeg hetzelfde uitziet als vorig jaar en dat hij ook mee zou doen aan Luik-Bastenaken-Luik. De Limburger is een van de vier renners waar Sunweb zondag op inzet.



,,Ons doel is om Dumoulin, Oomen, Matthews en Geschke naar de 'finale' te rijden, zodat we meerdere mogelijkheden en opties hebben'', aldus Aike Visbeek, ploegleider van Sunweb. ,,Enkele aanpassingen in het parcours hebben ervoor gezorgd dat de laatste 80 kilometer zwaarder zijn dan voorheen. Ik reken op meer vluchtpogingen en het is lastiger de race te controleren.''