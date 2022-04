Dumoulin laat in Limburg zien dat hij op de goede weg is: ‘Dit was al een stuk beter dan het in Spanje was’

Door Marijn Abbenhuijs



Het is niet dat het omstandigheden waren die je in de Giro d’Italia nooit ziet. Dik ingepakte wielrenners, die de hellingen aanvallen tussen wit besneeuwde bermen door. Het is ook niet dat zijn aanwezigheid in deze ijskoude editie van de Volta Limburg Classic uit nood geboren was. De heuvelachtige wedstrijd in zijn achtertuin stond altijd al op het programma van Tom Dumoulin.