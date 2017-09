Dumoulin: Mijn regenboogtrui gaat er goed uitzien

In het geval van de kampioenstrui van Dumoulin zal dat anders zijn. ,,Iwan Spekenbrink (ploegmanager Sunweb, red.) doet alsof hij mij dat verzekert, maar hij kan überhaupt niet anders'', zegt Dumoulin over zijn toekomstige tijdritpak. ,,Want de UCI bepaalt uiteindelijk hoe die trui eruit gaat zien. Daar heeft Iwan helemaal geen invloed op.''

De internationale wielerbond UCI hanteert strikte regels voor de regenboogtruien. Zo mogen de gekleurde biesjes op mouw en kraag tussen de twee en vijf centimeter zijn. De regenboog op de borst en rug mag minimaal 28 procent en maximaal 32 procent van het shirt beslaan. Ook voor de grootte van de sponsorlogo's gelden restricties. Het Sunweb-logo op de borst, boven de regenboogsterepen, mag niet hoger zijn dan tien centimeter en voor de logo's op de mouwtjes geldt een maximum breedte van vijf centimeter. Op de broek - de keuze voor zwart of wit staat vrij - is ruimte voor een logo van negen centimeter breed. De zwarte verticale banen die de trui van Sunweb kenmerken zijn volgens de regels van de UCI niet toegestaan. ,,De wereldkampioenentrui is ontworpen om zoveel mogelijk wit toe te laten. Daarom moeten sponsornamen en de naam van de producent (kleding- red) op een witte achtergrond'', staat in de UCI-richtlijnen

Over het ontwerp van het tijdritpak van Dumoulin is nog niets bekend. In juli vertelde Spekenbrink al aan AD Sportwereld al over een mogelijke regenboogtrui: ,,Wij zullen de regenboogtrui eren. Alleen ook daar vind ik dat men in de regels doorschiet door te zeggen dat sponsoren maar van het shirt af moeten en dat de titelsponsor alleen maar in het klein en in het zwart mogen staan. Wij zijn de enigen die de renners betalen en investeren in de artiesten. Uiteindelijk wil je dan ook iets terug. Kampioenstruien eren, maar wel op een manier waarop het ook werkt voor ons en onze sponsor.''