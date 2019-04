Dumoulin mist ook Tusveld in Giro

,,Het is een grote teleurstelling dat ik de Giro moet missen, dat was mijn belangrijkste doel dit seizoen'', zei Tusveld, die voorafgaand aan het seizoen van de teamleiding van Sunweb al te horen had gekregen dat hij zou debuteren in de Giro. ,,Ik had de ploeg heel graag willen helpen, maar dat is simpelweg niet mogelijk. Ik moet nu wat nieuwe doelen stellen voor later in het seizoen.''



Dumoulin wil in de Giro, die op 11 mei in Bologna begint, voor de eindzege gaan. Eerder haakte zijn beoogde 'meesterknecht' Wilco Kelderman al af. Kelderman liep bij een val in de Ronde van Catalonië breuken op in een sleutelbeen en nekwervel.