Dupont wint in Ster van Bessèges na door valpartijen ontsierde massasprint

Podcast In Het Wiel | Theo Bos: ‘Dan maar geen olympisch goud’

29 januari Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam spreken Theo Bos vanuit Grenchen in Zwitserland waar de selectiewedstrijd verreden werd voor de teamsprint tijdens de Olympische Spelen later dit jaar. Roy van den Berg was afgetekend de snelste. Theo Bos neemt afscheid van het idee dat hij nog een gouden olympische medaille kan gaan toevoegen aan zijn rijkgevulde erelijst.