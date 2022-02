Dylan Groenewegen klopt Caleb Ewan en boekt eerste zege bij nieuwe ploeg: ‘Plan werkte perfect’

Dylan Groenewegen heeft zijn eerste overwinning geboekt in dienst van zijn nieuwe ploeg Team BikeExchange. De 28-jarige Amsterdammer was de snelste in de massasprint van de derde etappe in de Ronde van Saoedi-Arabië. Hij klopte daar onder anderen Caleb Ewan.

Groenewegen werd door zijn nieuwe ploeggenoten uitstekend afgezet in de laatste kilometer van de vlakke rit, en maakte het daarna onbedreigd af. Ruim voor de finish kon hij zijn zegegebaar maken. Daniel McLay finishte als tweede en Caleb Ewan, winnaar van de eerste etappe, moest zich ditmaal tevredenstellen met de derde stek. Danny van Poppel kwam als vierde over de meet.



De Colombiaan Santiago Buitrago won gisteren de tweede rit en behoudt de leiding in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op naaste belager Ewan bedraagt drie seconden. Van Poppel staat vijfde op 21 seconden van Buitrago. De Ronde van Saoedi-Arabië, een zogeheten 2.1-koers, duurt tot en met zaterdag.

Groenewegen werd vandaag perfect afgezet door zijn nieuwe ploeggenoot Luka Mezgec en maakte het karwei daarna overtuigend af in de sprint. ,,Het is geweldig om zo te beginnen bij een nieuwe ploeg. In de eerste rit probeerden we het ook, maar vandaag pakte het gelukkig goed uit. Vandaag hadden we een nieuw plan en dat pakte uitstekend uit. We hadden een hele goede lead-out, dus ik moet het team bedanken voor deze overwinning. Het was een gekke en onrustige dag, maar op het eind werd ik in de juiste positie gebracht. Daar verdient het hele team de complimenten voor", zei Groenewegen kort na de zege. ,,Dit is heel erg goed voor mijn gevoel en vertrouwen, maar ook voor het team. Een enorme opsteker en dit geeft energie voor wat er nog komen gaat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vertrek bij Jumbo-Visma

Deze winter vertrok Groenewegen bij Jumbo-Visma, waar hij vele mooie overwinningen behaalde maar ook op een zijspoor belandde omdat de Nederlandse ploeg in grote rondes alles zet op het algemeen klassement. In de zomer van 2020 kreeg de carrière van Groenewegen een geweldige knauw. Hij veroorzaakte een vreselijke valpartij van Fabio Jakobsen en werd negen maanden geschorst.



Na zijn comeback werd Groenewegen voornamelijk in kleine koersen uitgespeeld. Hij won onder meer twee etappes in de Ronde van Wallonië, waar ook de herstelde Jakobsen tweemaal de snelste was. Dit seizoen, in de kleuren van een nieuwe werkgever, pakt Groenewegen dus de draad weer op.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze sportvideo's: