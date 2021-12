Dylan Groenewegen laat contract ontbinden en verruilt Jumbo-Visma voor Australisch avontuur

Dylan Groenewegen heeft zijn contract bij de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma laten ontbinden. De 28-jarige Amsterdammer, winnaar van vier etappes in de Tour de France, stapt over naar het Australische team BikeExchange. Groenewegen ondertekende een contract voor drie jaar bij de ploeg van onder anderen Simon Yates, Michael Matthews en Luka Mezgec.

,,Team Jumbo-Visma is momenteel misschien wel de beste ploeg die er is”, zegt de sprinter in een verklaring. ,,De enige reden dat ik wegga, is het sportieve perspectief. Ik zal de Nederlanders om me heen en de Nederlandse mentaliteit misschien wel gaan missen, maar deze kans was te mooi om te laten lopen.”

Groenewegen werd vorig jaar voor negen maanden geschorst voor het veroorzaken van de zware crash van landgenoot Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. De sprinter van Jumbo-Visma keerde in mei in de Ronde van Italië terug in het peloton. Groenewegen boekte dit jaar drie ritzeges, in de rondes van Wallonië (twee) en Denemarken.

Quote Deze kans was te mooi om te laten lopen Dylan Groenewegen

De Amsterdammer reed zes jaar voor de Nederlandse ploeg uit de WorldTour. Groenewegen won in 2017 de slotrit van de Tour op de Champs-Élysées in Parijs, een jaar later boekte hij twee ritzeges in de Ronde van Frankrijk. Ook in 2019 zegevierde Groenewegen in een Touretappe. Vorig jaar en dit jaar ontbrak hij in de Tourploeg. Jumbo-Visma zette vooral in op het algemeen klassement en het winnen van de gele trui. De Sloveense kopman Primoz Roglic eindigde vorig jaar als tweede achter landgenoot Tadej Pogacar, dit jaar was dat de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

Plugge: ‘Zijn vertrekwens was begrijpelijk’

De klassementsambities van de ploeg zorgden ervoor dat Groenewegen als sprinter minder kansen en mogelijkheden kreeg. Het leidt nu tot een breuk. ,,We willen de sportieve ontwikkeling van Dylan, die de ploeg mee op de kaart heeft gezet met onder meer zijn sprintzege op de Champs-Élysées, niet belemmeren”, zegt teammanager Richard Plugge. ,,Zijn wens om de grootste koersen te rijden is heel begrijpelijk. We hebben altijd een supergoede relatie met elkaar gehad. Daarom besloten wij mee te werken aan zijn vertrekwens. Hoe jammer ik het ook vind, want Dylan is een geweldige renner en een fijne man. Ik hoop van harte dat hij weer succesvol wordt op het hoogste podium.”

Jumbo-Visma vangt het vertrek van Groenewegen intern op. De jonge sprinters Olav Kooij en David Dekker krijgen nu volgens sportief directeur Merijn Zeeman meer kansen. ,,En dat is alleen maar goed voor hun ontwikkeling.”

Volledig scherm © Cor Vos