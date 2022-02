Dylan Groenewegen sprint naar tweede zege in Saoedi-Arabië

In de vlakke etappe probeerde een viertal een sprint te voorkomen, maar Lotto-Soudal (ploeg van Van Gils en Caleb Ewan) controleerde de koers tot in perfectie. Alles ging volgens plan voor de Belgische ploeg, totdat Ewan lek reed op twee kilometer van het einde. Groenewegen had daardoor weinig concurrentie in de sprint. De Brit Daniel McLay werd tweede, de Italiaan Davide Ballerini derde. Van Poppel passeerde de finish als vijfde.

,,Luka (Mezgec, red.) bracht me perfect in positie. Het is mooi dat ik het weer kan afmaken dankzij het werk van de hele ploeg. We leren snel met twee uit drie bij de massasprints hier”, vertelde Groenewegen, wiens volgende wedstrijd de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten is. De sprinter van BikeExchange-Jayco had donderdag al de derde etappe gewonnen. Dat was de eerste zege voor zijn nieuwe ploeg.