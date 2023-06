Dylan Groenewegen wint weer in Slovenië, Fabio Jakobsen klopt Mathieu van der Poel in de sprint

Met videoDylan Groenewegen heeft ook de tweede etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Amsterdamse sprinter van Team Jayco AlUla was na een rit van Zalec naar Ormoz over 164 kilometer de sterkste in de massaspurt. Hij versloeg op de meet de Italiaan Matteo Moschetti (tweede) en de Duitser Phil Bauhaus (derde).

Groenewegen was woensdag ook de snelste in de openingsrit. Ook toen sprintten Moschetti en Bauhaus naar de twee overige podiumplaatsen. Ide Schelling, zeer actief in de slotfase van de rit, eindigde als zevende.



Groenewegen boekte zijn zesde zege van het seizoen. Hij leidt ook in het algemeen klassement.

Groenewegen boekte zijn zesde zege van het seizoen. Hij leidt ook in het algemeen klassement. ,,Ik had het even moeilijk op het laatste klimmetje van de etappe. Toen gaf Bora-hansgrohe gas en moest ik bijten”, zei de winnaar na afloop op Eurosport. ,,Ik had weer veel hulp van mijn ploeggenoten en Luka Mezgec deed weer een geweldige lead-out. Hij maakt zoveel snelheid voor mij.”

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar won de etappekoers de afgelopen twee keer, maar doet deze keer niet mee in de koers door zijn vaderland.

Fabio Jakobsen de snelste in België

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Nederlander van Soudal-Quickstep was na ruim 175 kilometer tussen Merelbeke en Knokke-Heist de snelste in de massasprint. Hij nam de leiderstrui over van Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), die betrokken was bij een valpartij in de slotkilometers.



Mathieu van der Poel, ploeggenoot van Philipsen, eindigde op de tweede plaats. De Nederlander staat ook tweede achter Jakobsen in het klassement, in dezelfde tijd als zijn landgenoot. Jakobsen kreeg de leiderstrui vanwege zijn ritwinst.

Met topsprinters als Jakobsen, Philipsen en Caleb Ewan aan de start én een aankomst in Knokke-Heist, bekend om zijn massasprints, leek een vroege vlucht gedoemd te mislukken. Toch gingen zes renners, onder wie de Nederlanders Stijn Daemen (Beat Cycling Club), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels Cycling Team) en Etienne van Empel (Corratec Sella Italia), er al vroeg vandoor.

De vluchters kregen snel een voorsprong van enkele minuten, maar het peloton hield de kopgroep steeds onder controle. Ruim voor de finish werden de zes ingerekend. Van der Poel pakte vervolgens bij de tussensprints in de Gouden Kilometer genoeg bonificatieseconden om naast Philipsen te komen.

Niet lang daarna, op ruim 3 kilometer van de streep, ging Philipsen, met onder anderen Ewan tegen de vlakte. De Belg kon snel weer zijn weg vervolgen, terwijl Ewan lang bleef zitten. Na een fraaie lead-out van Soudal-Quickstep won Jakobsen vervolgens met overmacht de sprint, al kwam Van der Poel in de laatste meters nog snel opzetten.

Van den Berg sprint naar ritwinst Route d’Occitanie

Marijn van den Berg heeft de eerste etappe van de Franse rittenkoers Route d’Occitanie gewonnen. De renner van EF Education was in de rit van Narbonne naar Gruissan (184 kilometer) de snelste in de eindsprint van een door waaiers uitgedund peloton. Hij was in de sprint sneller dan de Italiaan Elia Viviani, die tweede werd. De Fransman Sandy Dujardin sprintte naar de derde plaats.

De 23-jarige Van den Berg boekte in het begin van het jaar op Mallorca in de Trofeo Ses Salines - Alcudia zijn eerste profzege.

De Route d’Occitanie duurt tot en met zondag.

