Dylan van Baarle dicht bij overgang naar Jumbo-Visma

Je kunt er je huis op verwedden. Vijftig kilometer voor de finish in de Ronde van Vlaanderen, zo ergens tussen de Paterberg en de Koppenberg, gaat ie. Stiekempjes, op een onbewaakt moment. Dylan van Baarle maakte er de afgelopen jaren een traditie van in de Ronde; zijn aanvallen leidden hem naar diverse ereplaatsen, met de tweede plek in de editie van een paar weken geleden als hoogtepunt.

Van Baarle werd op die manier vorig jaar ook tweede op het WK in Leuven en hij won er de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen mee. Maar hij reed zich ook diverse keren in de top-10 van eindklassementen in kleinere etappekoersen en hij sleurde in grote rondes tientallen kilometers op kop van het peloton in dienst van anderen. Hij is een van de meest allround renners van het peloton - en het is dus niet voor niets dat diverse topploegen jagen op zijn handtekening.

Van Baarles contract bij INEOS loopt eind dit jaar af. Hij heeft een aanbieding liggen waarmee hij zijn contract kan verlengen, maar hij heeft ook andere opties, waaronder het UAE van Tadej Pogacar. Maar Van Baarle voert de meest vergevorderde onderhandelingen met Team Jumbo-Visma. Die ploeg is al jaren in Van Baarle geïnteresseerd. Om de klassieke kern rond Wout van Aert verder te versterken, maar ook als renner die uit de voeten kan in etappekoersen. Verder komt het voor een Nederlandse ploeg met een Nederlandse hoofdsponsor en een grootscheeps plan om het Nederlandse wielrennen te stimuleren bepaald niet slecht uit dat Van Baarle een Nederlands paspoort heeft. Verder reed hij in het verleden bij de opleidingsploeg van Rabobank, waar hij samenwerkte met verschillende stafleden die nu bij Jumbo-Visma werken.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de knoop op korte termijn doorgehakt. Van Baarle zelf staat komende zondag aan de start van Parijs-Roubaix.

