Dylan van Baarle soleert naar Nederlandse titel, Jumbo-Visma sloopt Mathieu van der Poel

Dylan van Baarle heeft zichzelf tot Nederlands kampioen op de weg gekroond. Na een aantrekkelijke koers van 220 kilometer kwam de 31-jarige renner van Jumbo-Visma als eerste over de streep in Sittard-Geleen. Het machtige gele blok had Mathieu van der Poel in de Limburgse heuvels gesloopt. De topfavoriet werd derde achter Olav Kooij, die het feestje van Jumbo-Visma nog meer kleur gaf.

,,Ik heb er op de een of andere manier het gevoel voor om het juiste moment uit te zoeken", zei Van Baarle, die kort voor de laatste doorkomst op een klimmetje was vertrokken, na afloop bij de NOS. ,,Tegen renners als Mathieu moet je het soms slim spelen. De jongens schoven de hele tijd mee in de kleine ontsnappingen en daardoor kon ik me rustig houden, wat ook de bedoeling was. Ik heb veel pech gehad en ben ziek geweest, dan is dit extra lekker. In de Dauphiné ging het al goed en daarna heb ik een geslaagd trainingskamp gehad, dus ik kan niet meer dan tevreden zijn.” Van Baarle staat volgende week in zijn rood-wit-blauwe kampioenstrui aan de start in de Tour de France. ,,Dat is toch wel een droom.”

Lees ook Remco Evenepoel wint Belgisch kampioenschap, Peter Sagan loopt negende titel mis met harde val

Voor het eerst in tien jaar was het NK terug in Limburg, voor een koers die het peloton over 220 kilometer van Valkenburg naar Sittard-Geleen voerde. Vanuit het vertrek lagen er meteen wat klimmetjes op de renners te wachten, maar de beslissing zou toch gaan vallen op de lokale omloop van een kleine 20 kilometer die meerdere keren moest worden afgelegd. Op voorhand leek het parkoers op maat gemaakt voor Van der Poel, maar met slechts twee helpers beloofde het voor de topfavoriet geen gemakkelijke middag te worden. Vooral omdat Jumbo-Visma bijvoorbeeld met een sterk blok van tien aan de start verscheen.

Volledig scherm Het podium met v.l.n.r. Olav Kooij, Dylan van Baarle en Mathieu van der Poel. © photo: Cor Vos

Robert Gesink was de motor in een kopgroep die al vroeg in de wedstrijd wegreed en met een niet al te grote voorsprong de plaatselijke omloop bereikte. De 37-jarige routinier had met Olav Kooij één Jumbo-ploeggenoot bij zich, met op dat moment ook nog Jasper Haest en Jochem Kerckhaert mee vooraan.

Volledig scherm Mathieu van der Poel is verslagen na de finish. © photo: Cor Vos Veel spannender was in de Zuid-Limburgse bloedhitte de strijd die daarachter losbarstte met nog een lange weg te gaan. In de tegenaanval op de smalle weggetjes zat Van der Poel aanvankelijk niet mee in de eerste groep achtervolgers die werd aangevoerd door Ide Schelling en Frank van den Broek. Zij vonden de aansluiting bij de kopgroep en met nog ruim 30 kilometer te fietsen lukte dit ook onder anderen Van der Poel. Het kaf was van het koren gescheiden en in deze groep van tien zou de winnaar zitten.

Op 22 kilometer zorgde Van der Poel met nog maar een versnelling hoogstpersoonlijk voor een nieuwe schifting. Zeven renners waren nog over, alvorens Van den Broek op de pedalen ging staan. Na een moedige poging viel ook hij stil, waarna Van Baarle de (uiteindelijk) beslissende aanval plaatste. Van der Poel had geen antwoord klaar en zo kwam de winnaar van Omloop het Nieuwsblad alleen aan in de finishplaats. In een sprint om de tweede plek had de verslagen Van der Poel vervolgens ook geen zin meer, waardoor Kooij er een 1-2 van kon maken voor Jumbo-Visma.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's