Eekhoff vecht WK-diskwalificatie aan bij CAS

Eekhoff had vroeg in de wedstrijd, met nog 125 kilometer te gaan, na een val een tijdje pal achter de Nederlandse ploegleidersauto gereden, beter bekend als stayeren. De jury besloot de regels strikt toe te passen en Eekhoff te diskwalificeren. Dat gebeurde echter pas zo’n 20 minuten na de finish, toen de Nederlander zich al een tijdje wereldkampioen waande. ,,Voor Nils hoop ik dat er gerechtigheid komt”, zei directeur Thorwald Veneberg van de Nederlandse bond KNWU, die Eekhoff steunt in zijn stap naar het CAS. De renner had eerst protest aangetekend bij de internationale wielerfederatie UCI, maar dat werd direct afgewezen. ,,Dan blijft er maar één stap over: naar het CAS”, aldus Veneberg, die ook hoopt dat het sporttribunaal duidelijkheid verschaft over de regels rond stayeren.

,,In de regels staat heel duidelijk dat je niet mag stayeren, daar gaan we niet over in discussie. Maar het gaat ons vooral om de timing en het toepassen van de consequenties daarvan”, aldus Veneberg. ,,We weten absoluut niet wat het resultaat gaat worden. Maar we hopen in ieder geval dat goed naar die regel gekeken gaat worden. Nu gebeurt het heel vaak dat iemand die door een val of lekke band achterop is geraakt, door een auto wordt teruggereden. Als dat niet gedoogd wordt, dan betekent het vrijwel steeds einde wedstrijd na een val of lekke band. Maar dat moet dan voor iedereen gelden. Je merkt het aan de reacties uit het peloton en bij de coaches, niemand weet nu goed waar-ie aan toe is. Mogen we wel of niet iemand achter de auto meenemen?”



Het is nog niet bekend wanneer de zaak bij het CAS dient.