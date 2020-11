Een bel op je racefiets is als een drol op een slagroomtaart

In de verte zag ik ze al rijden. Allebei dezelfde jas, allebei dezelfde fiets: zo eentje met een batterij in de bagagedrager. Zacht snorrend reden ze over het fietspad. Mevrouw rechts, meneer links. Tachtig procent kans dat ze Truus en Henk heetten. Ze reden zo ver uiteen dat passeren onmogelijk was. ,,Pardon’’, riep ik toen ik een meter of twintig achter ze reed. Geen reactie. ,,Pardon!’’, riep ik, iets harder nu. Weer niks. Ik zat nu zo dicht achter ze dat ik ze kon aanraken. ,,Pardon!! Mag ik erlangs?’’, vroeg ik. Meneer keek om, vloekte iets dat ik niet kon verstaan en stuurde tien centimeter naar rechts. Ik wurmde me erlangs, schakelde een tandje bij en lispelde zo zoetgevooisd als ik kon: ,,Dankuwel.’’