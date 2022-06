Een bomvol programma voor Wielerweekend Gilze: ‘De clubcompetitie kan er ook nog wel bij’

Of men in Gilze nog plaats had voor de ploegentijdrit in de clubcompetitie? Met deze vraag kwam de KNWU eerder dit jaar toen Emmen had laten weten de organisatie ervan niet rond te krijgen. Het antwoord was snel gegeven. ,,Het is extra werk, maar waarom niet”, zegt voorzitter Bas Cornelissen van het Wielerweekend Gilze.