Een illusie armer en 1000 euro lichter vertrekt Mathieu van der Poel uit Australië

‘Su­per-WK’ wielrennen in 2027 in Frankrijk, Hau­te-Sa­voie plaats van handeling

Het Franse departement Haute-Savoie heeft de organisatie van de wereldkampioenschappen wielrennen in 2027 toegewezen gekregen. Dat heeft de internationale wielrenunie UCI in het Australische Wollongong bekendgemaakt. Frankrijk organiseerde de wereldtitelstrijd voor het laatst in 2000 in Plouay.

22 september