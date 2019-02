Een Nederlandse winnaar in de Omloop is zeldzaam, maar ‘we’ hebben troeven

Door Pim Bijl



Acht jaar geleden is het dat Sebastian Langeveld zijn medevluchter Juan Antonio Flecha versloeg in een sprint. Voor de inmiddels 34-jarige Langeveld is het nog altijd zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Tom Boonen en Fabian Cancellara, kasseiengrootheden en meervoudig winnaars in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, slaagden er bijvoorbeeld nooit ‘de Omloop’ te winnen.



Ook Niki Terpstra, winnaar van de Ronde van Vlaanderen vorig jaar en de beste in Parijs-Roubaix in 2014, won de koers nog nooit. Eén keer was hij ’s lands grootste kasseienspecialist akelig dichtbij. Hij reed met meerdere Quick Step-ploegmaten voorop in 2015, maar strandde op de tweede plaats achter de weggereden Brit Ian Stannard. Terpstra zal er slecht van hebben geslapen. Maar uiteindelijk tellen de overwinning in zijn monumentale klassiekers. Het is elk jaar opnieuw de vraag: is de winnaar van de Omloop óók nog goed in april?



Zo blijft het dus al lang wachten op een opvolger van Langeveld. Voor zijn winst in 2011 lag echter nog een veel langer gat. In de erelijst moeten we terug tot 1987 voor een Nederlandse zege. Dat jaar was Teun van Vliet de sterkste. De andere winnaars uit Nederland in de geschiedenis van de koers? Jan Raas in 1981 en Jo de Roo 1966.



Toch is er hoop als zaterdag het startschot klinkt in Gent. Gekeken wordt naar Greg van Avermaet, de olympisch kampioen uit België. Verder volgt een ellenlange lijst met outsiders, waar ook de Nederlanders een prominente plaats op innemen.