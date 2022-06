Een renner in 30 graden bergop laten fietsen terwijl hij corona blijkt te hebben, dat is het laatste wat Jumbo-Visma wil

Met video Valentin Ferron wint zesde etappe Critérium du Dauphiné, Dylan Groenewe­gen negende

Valentin Ferron heeft de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. In de 196,5 kilometer lange etappe van Rives naar Gap sprintte de 24-jarige Fransman in zijn geboorteregio een kilometer voor de finish weg bij zijn groepje medevluchters en kwam met drie seconden voorsprong over de finish.

10 juni