Eerste zege Jakobsen in kampioenstrui afgepakt

Wielerta­lent Lambrecht (22) overleden na zware val in Ronde van Polen

19:27 Het Belgische wielertalent Bjorg Lambrecht (22) is overleden aan de gevolgen van een zware valpartij in de Ronde van Polen. De Belgische wielrenner van Lotto-Soudal moest per traumahelikopter naar het ziekenhuis. Zijn ploeg bevestigt het tragische nieuws.