Egan Bernal was ‘bijna dood’ bij vreselijke crash, maar maakt morgen zijn rentree als profrenner

Tourwin­naar Vingegaard met privévlieg­tuig naar Profronde Et­ten-Leur, mede voor afscheids­feest­je ploegge­noot Dumoulin

Opgehaald en weer thuisgebracht met een privévliegtuig. De Profronde van Etten-Leur heeft alles uit de kast getrokken om de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard binnen te halen. Dat had heel wat voeten in de aarde, maar het is gelukt. Hij is te gast. Ook op het afscheidsfeestje van ploegmaat Tom Dumoulin. ,,We hebben zelfs gevraagd of we een kinderbedje voor zijn dochtertje moesten regelen.”

11 augustus