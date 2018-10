Einde wielerseizoen? In China en Japan is het gewoon nog koers

Door Pim Bijl



Nog niet zo lang geleden was er dan gezegd: goh, die tripjes in Azië zijn puur voor de gein, of voor de sponsors. Maar de Tour of Guangxi, die morgen begint, maakt onderdeel uit van de World Tour en is daarom voor enkele renners of ploegen nog van belang voor de punten. Alhoewel enige spanning ontbreekt omdat de winnaar bij de ploegen (Quick-Step) en in de individuele ranking (Simon Yates) al vastligt.



Vorig jaar werd er in elk geval nog volle bak gekoerst in China, met vier ritzeges voor Fernando Gaviria, één voor Dylan Groenewegen en één voor Tim Wellens. De Belg bleef in het algemeen klassement Bauke Mollema voor. En ook deze week herbergt het deelnemersklassement veel bekende namen. Zo stuurt Astana Luis León Sánchez, BMC Richie Porte, Groupama-FDJ Arnaud Démare, Quick-Step Fabio Jakobsen en Philippe Gilbert, EF-Drapac Rigoberto Uran, Lotto-Jumbo Dylan Groenewegen en Sky Gianni Moscon.