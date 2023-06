Eindzege niet in gevaar: Mathieu van der Poel wint overtuigend Ronde van België, laatste rit prooi voor Fabio Jakobsen

Mathieu van der Poel heeft de Ronde van België gewonnen. De eindzege van de kopman van Alpecin-Deceuninck kwam vandaag in de afsluitende etappe niet meer in gevaar. Fabio Jakobsen van Soudal - Quick-Step won de vijfde etappe in de Belgische hoofdstad in de massasprint voor Jasper Philipsen en Thibau Nys.

Van der Poel had zijn marge in het klassement vergroot met de winst in de vierde rit zaterdag. Hij had vooraf aan de slotrit, die waarschijnlijk in een sprint ging eindigen, 40 seconden voorsprong op Sören Waerenskjold uit Noorwegen. In de sprint ging Van der Poel aan, met in zijn wiel ook ploeggenoot Philipsen. Die werd echter geklopt door Jakobsen, die eerder ook de tweede etappe had gewonnen. Cees Bol eindigde als vierde.

Van der Poel sprak van een geslaagde week voor de ploeg. “We waren hiernaartoe gekomen om te proberen het eindklassement te winnen en dat is gelukt.” Hij kon zijn ploeggenoot Philipsen niet meer aan de zege in de slotrit helpen. “Ik denk dat Jasper een beetje snelheid verloor in de laatste bocht, maar voor de rest hebben we het goed gedaan.”

Van der Poel gaat zich richten op het Nederlands kampioenschap volgende week en daarna op de Tour de France. ,,De vorm is goed en we hebben er hard voor gewerkt. We kunnen nu niet meer doen dan rusten en gezond blijven.” Over zijn kansen voor het NK liet hij zich nog niet uit. ,,Er zijn andere ploegen die vaak een overtal hebben en het is dan opboksen tegen veel renners.”

Ritwinnaar Jakobsen was kritisch op de organisatie over de bocht op 300 meter van de streep. ,,Dat is vragen om problemen. Ik denk dat er geen bochten meer moeten zijn in de laatste 500 meter”, zei de 26-jarige Europees kampioen. “Het doel is de Tour de France en we zijn blij dat we allemaal op de fiets zijn blijven zitten.”

De sprinter droeg de ritzege op aan de vrijdag overleden wielrenner Gino Mäder uit Zwitserland. ,,We zullen hem allemaal missen, het was de afgelopen dagen voor niemand makkelijk, vooral niet voor zijn vrienden en familie, maar wielrennen is ook ons werk”, zei Jakobsen.

