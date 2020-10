EK veldrijden in Rosmalen kan gewoon doorgaan

Het EK veldrijden kan in het weekend van 7 en 8 november gewoon doorgaan op het terrein van het Autotron in Rosmalen. De veiligheidsregio Brabant Noord ziet na rijp beraad geen reden om de wedstrijd te annuleren.

Het kampioenschap wordt zonder publiek afgewerkt op een hermetisch af te sluiten permanente accommodatie, waardoor er geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s in geding zijn. De locatie is daarmee vergelijkbaar met een voetbalstadion.

Het groene licht van de veiligheidsregio maakt voor organisator Libéma een einde aan twee onzekere weken. Na het besluit van de regering dat met uitzondering van het betaalde voetbal er vier weken geen sportwedstrijden mochten worden gehouden in het veld, was het de vraag of daarmee ook een streep getrokken kon worden door het EK veldrijden. Helemaal nadat diverse andere bonden vergeefs hadden gepleit voor het door laten gaan van hun competities op het hoogste niveau en het duidelijk werd dat het kabinet geen verdere uitzonderingen wilde toestaan.

,,Er bleek nog wel ruimte te zijn voor het door laten gaan van EK’s en WK’s,” aldus Martin de Kok van Libéma. Die ruimte was er omdat op Papendal nationale selecties door mochten gaan met de voorbereiding op grote wedstrijden. De angst dat er een precedentwerking ontstaan door het laten doorgaan van EK in Rosmalen, is volgens De Kok ongegrond. ,,Omdat er dit jaar nog maar één EK of WK op het programma stond. Dat van ons dus.”

Twintig landen doen mee

De Kok benadrukt dat als het om het coronaproof maken van de wedstrijden, het werk nog niet gedaan is. ,,De voorwaarden zijn er omdat we de zaak helemaal kunnen afsluiten. Nu moeten we het ook nog waar zien te maken tijdens die twee dagen. Daar gaat hard aan gewerkt worden.”

Naar verwachting zullen renners uit twintig landen meedoen aan het EK. ,,Ik ben uiteraard blij dat het door kan gaan en dat we kunnen laten zien sport het kan winnen van corona”, zegt De Kok.

Nu het groene licht is gegeven kan ook met op de opbouw van het cross worden begonnen. ,,Ik zie (parkoersbouwer) Richard Groenendaal het terrein al opkomen”, laat De Kok weten. ,,De eerste palen zullen vanmiddag de grond in gaan.”

Twee jaar geleden werd het EK ook al gehouden op het terrein van het Autotron. Toen gingen de titels naar Mathieu van der Poel en Annemarie Worst.