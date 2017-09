Emoties bij Van Vleuten: 'Diepe dalen maken hoogtepunten soms nóg mooier'

,,Ik had nooit gedacht dat ik hier toe in staat zou zijn, maar dit jaar komt alles samen”, stamelde Van Vleuten, die na afloop wel even terugdacht aan de Spelen in Rio vorig jaar. Door een akelige val liep ze daar een vrijwel zekere medaille mis. ,,Misschien speelde dat wel mee vandaag, ja. De diepe dalen maken de hoogtepunten soms nóg mooier.”



Van Vleuten kreeg tijdens haar rit te maken met een flinke regenbui. ,,Ik moest voorzichtig zijn vanwege de regen en gladde wegen. Ik dacht: ‘shit’, ik voel me zo goed en dan moet ik toch op de rem. Misschien heb ik daar wat tijd verloren, maar uiteindelijk was het ruim genoeg.”