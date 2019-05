Engels over Sloveense dopingperikelen: ‘Voelen ons niet aangesproken’

,,Wij voelen ons niet aangesproken’', reageerde Engels voor de start van de twaalfde etappe in Cuneo op berichten dat de ‘ontdekker’ van Roglic banden zou hebben met de Duitse dopingarts Mark Schmidt.



Het gaat om Milan Erzen, inderdaad ontdekker van tal van Sloveense talenten en algemeen manager van wielerploeg Bahrain, wiens handel en wandel momenteel door de internationale wielrenunie UCI wordt onderzocht. Engels hoorde al van UCI-voorzitter David Lappartient dat bij de zaak geen renners betrokken zijn die nu nog in de Giro fietsen. ‘’Ook het in diverse media gemelde feit dat deze man de ontdekker is van Roglic is onjuist. Primoz heeft nooit iets met hem te maken gehad.’’