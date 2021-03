Er waait een nieuwe wind door het peloton

Door Daan Hakkenberg



Het is nog meer dan 50 kilometer naar de streep in Calella, maar viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome bungelt tijdens de beklimming van de Port de Santa Fe del Montseny achteraan het peloton. Ondertussen geeft Movistar onverminderd gas in de eerste rit van de Ronde van Catalonië en zo komt Froome uiteindelijk ruim acht minuten na ritwinnaar Andreas Kron (Lotto-Soudal) over de streep, in het gezelschap van Peter Sagan. Het moge duidelijk zijn: wie in Catalonië nog zoekt naar zijn topvorm, komt bedrogen uit.