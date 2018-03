'Erik Zabel was een kleptomaan'

,,In het team kon hij geen shirtje of bidon laten liggen. Na vermoedens en geruchten probeerden we het te te bewijzen. We legden iets weg en toen betrapten we hem. (...) Sindsdien deden we in de teambus alles op slot."



Tijdens de presentatie van het boek vertelde auteur Louis Bovee dat zijn ploeggenoten ook het idee hadden dat hij dingen stal uit de hotelkamers. Daarvoor zegt Van Gerwen echter nooit bewijzen te hebben gevonden. ,,Wel raakten we een stuk vertrouwen in hem kwijt."



Van Gerwen roemt Zabel als een groot sportman en sprinter. ,,Op een trainingskamp vertrok hij als eerste en keerde als laatste terug. Hij toonde zich heel gedisciplineerd en leefde 200 procent voor zijn vak", zegt hij in het boek. Tegelijkertijd was er wantrouwen in zijn richting. Vanwege de mensen die hij om zich heen verzamelde en de zaken die hij naar zijn hand zette. ,,Ik had hier discussies met hem over. Dat in een team dingen niet altijd konden gaan, zoals hij dat wilde. Dan knikte hij bevestigend, zei een paar zinnen en uiteindelijk veranderde er niets. Ik kreeg geen grip op hem..."