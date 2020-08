Etappezeges Jumbo-Visma nemen de zorgen niet weg

Door Daniël Dwarswaard



Het beeld van een juichende wielrenner in een geelzwart shirt van Jumbo-Visma. Ja, het begint te wennen. Na Wout van Aert en Primoz Roglic won de Amerikaanse klimmer Sepp Kuss vandaag de laatste doldwaze rit in de Dauphiné. Maar onbekommerd nippen aan de champagne? Mwah, daarvoor zijn de zorgen bij de ploeg nu te groot.



De Tour de France begint over minder dan twee weken en twee van de drie beoogde kopmannen verlieten bont en blauw de wedstrijd. Steven Kruijswijk is er het slechtst aan toe. Hij viel zaterdag in een afdaling op een weg die tot woede van de ploeg vol zat met gaten, bezaaid met grind bovendien. Het is nog maar zeer de vraag of Kruijswijk, vorig jaar nog derde in de Tour, de aankomende editie gaat halen. Zijn schouder is uit de kom geweest.