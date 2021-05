Europese wielerunie besluit donderdag over EK baan in Minsk

Internationaal is er grote kritiek en een roep om sancties tegen Belarus na de arrestatie van een dissident aan boord van een Ryanair-vliegtuig op de luchthaven van Minsk. Het vliegtuig was op weg naar Litouwen, maar moest op last van de Belarussische autoriteiten een tussenlanding maken in Minsk. De Europese Unie heeft alle luchtvaartmaatschappijen in de EU gevraagd om niet langer over Belarus te vliegen.