Ewan zegeviert weer in Tour Down Under, Tilburger Roosen beste Nederlander

,,Het was een heel scherpe en krappe bocht, maar eerlijk gezegd ligt dat me wel. Ik houd ervan als het een technische aankomst is", zei Ewan. ,,Ik had mijn laatste man, Roger Kluge, opgedragen me in het wiel van Sam Bennett te droppen. Roger deed dat perfect. Net op tijd, want een kilometer eerder was ik van de weg af geraakt. Gelukkig was Roger in de buurt en hij bracht me weer naar voren."

Voor Ewan was het al zijn negende zege in de wielerronde in zijn eigen land.



Richie Porte uit Australië behield de leiding in het klassement. Dylan van Baarle staat negende in het algemeen klassement, op vijftien seconden van de leider. Kopman George Bennett van Jumbo-Visma reed lek in de laatste kilometers, maar hij wist zijn vijfde plaats toch te behouden.



,,Al met al zijn we de etappe goed doorgekomen. Het was vanaf 50 kilometer voor het einde een stressvolle bedoening. We zetten de boel op zo'n 20 kilometer van de streep zelf in gang. Helaas reed George toen plotseling lek. Er was geen paniek, maar het was wel een heel slecht moment", aldus Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma. ,,De wind draaide gelukkig wat, waardoor er in het peloton niet vol werd doorgereden. De jongens hebben George goed terug naar voren gebracht."



Zaterdag is de vijfde etappe, een rit van Glenelg naar Victor Harbor.