Fabio Jakobsen: ‘Als sprinter heb je niet veel kansen in het voorjaar, Kuurne is de eerste grote’

Omloop Het Nieuwsblad Annemiek van Vleuten doet wielerwe­reld opnieuw verbazen met fantasti­sche sprint

Voor de elfde keer heeft een Nederlandse vrouw de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. Annemiek van Vleuten rekende in een ellenlange sprint af met Demi Vollering. Van Vleuten trok van meer dan 500 meter afstand zelf de sprint aan en hield knap tot aan de streep vol. In 2020 was ze ook al de sterkste.

26 februari