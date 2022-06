Fabio Jakobsen de sterkste in Elfstedenronde, Olav Kooij wint slotetappe en klassement ZLM Tour

De koers ging over 192 kilometer van Brugge naar Brugge. In de voorspelde massasprint verwees de sprinter van Quick-Step de andere gerenommeerde sprinters Caleb Ewan (Lotto-Soudal) en Tim Merlier (Alpecin-Fenix) naar de tweede en derde plek. Ook Fernando Gaviria stond aan de start, maar de Colombiaan van UAE Team Emirates mengde zich niet in de sprint. Ewan kroop nog wel in het wiel van Jakobsen in de sprint, maar kwam er niet meer voorbij.

Olav Kooij schittert in ZLM Tour

Olav Kooij heeft ook de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour gewonnen. De 20-jarige renner van Jumbo-Visma was in de sprint de snelste in de rit van Made naar Rijsbergen over ruim 160 kilometer en pakte zo ook de overwinning in het eindklassement. Kooij won drie van de vijf etappes in de ronde door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.