Fabio Jakobsen emotioneel na eerste sprintzege sinds horrorcrash: ‘Ik ben terug’

VideoFabio Jakobsen heeft de tweede etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De 24-jarige wielrenner uit Heukelum was de snelste in de sprint in Zolder. Het is zijn eerste zege sinds zware valpartij in de Ronde van Polen op 5 augustus vorig jaar. ,,Dit is het einde van mijn revalidatie. Ik ben terug", zei de geëmotioneerde Jakobsen op het podium na zijn eerste zege in bijna twee jaar. ,,Ik kijk ernaar uit om nog meer etappes te winnen.”

Jakobsen klopte Fernando Gaviria en Amaury Capiot in de sprint. De tweede etappe in de Ronde van Wallonië zou van Verviers naar Herve gaan, maar werd in verband met de overstromingen verplaatst naar Zolder. Daar was zowel de start als de finish op het Circuit Zolder, een raceparkoers van zo'n vier kilometer. De etappe was 120 kilometer lang en dus werden er dertig rondjes gereden.



Jakobsen kwam gisteren in de eerste etappe nog als 21ste over de finish in Héron. Die etappe werd gewonnen door Dylan Groenewegen, de veroorzaker van de valpartij in Polen, bijna een jaar geleden. De Ronde van Wallonië telt vijf etappes en duurt dus nog tot zaterdag.

Enorme schade na val in Polen

In 2019 maakte Jakobsen al indruk met etappezeges in de Ronde van de Algarve, de Ronde van Turkije, de Ronde van Californië en de Ronde van Spanje (twee keer). Bovendien won hij de Scheldeprijs en werd hij Nederlands kampioen. In 2020 hoopte hij opnieuw veel sprintzeges te gaan boeken, maar door corona kwam het wielerjaar pas laat op gang. Toen Jakobsen eindelijk los mocht vorig jaar, ging het gigantisch mis voor de talentvolle sprinter.

Op 5 augustus 2020 kwam Jakobsen zwaar ten val tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Bij de finish wilde Jakobsen Groenewegen inhalen, maar Groenewegen week van zijn lijn af en leek ook een elleboog te gebruiken. Jakobsen vloog hierbij in de hekken, knalde tegen de finishboog en raakte een official. Later werd hij naar het ziekenhuis van Sosnowiec afgevoerd met levensbedreigende verwondingen en daar in een kunstmatige coma gehouden.

De toestand van Jakobsen werd later ‘stabiel’ genoemd, met ernstige verwondingen aan schedel en gezicht, het verhemelte en de luchtpijp van Jakobsen waren verbrijzeld en alle beenderen in het gezicht zijn gebroken. Er was geen hersen- en ruggenmergschade. In de nacht van 5 op 6 augustus onderging Jakobsen een operatie van vijf uur. Op 7 augustus werd Jakobsen met succes uit zijn kunstmatige coma gehaald. Op 12 augustus werd hij naar een Nederlands ziekenhuis overgebracht en ontkende zijn ploegarts dat de luchtpijp was verbrijzeld.

De afgelopen maanden nam Jakobsen zijn fans via Instagram en Twitter mee in zijn herstelproces, door om de zoveel tijd foto's en berichten over zijn herstel te delen. Kort voor de kerst deed hij op deze site voor het eerst zijn verhaal over wat hem allemaal was overkomen en hoe hij de hele nasleep heeft beleefd.

Tijdens de Tour de France schoof Jakobsen nog aan bij De Avondetappe bij de NOS, waar hij nogmaals aangaf dat zijn conflict met Dylan Groenewegen nog zeker niet is opgelost. Groenewegen is van mening dat hij niet schuldig is aan de crash, Jakobsen is van mening dat zijn voormalig wielervriend van zijn lijn afweek in Polen.

Tijdens de Tour was Mark Cavendish, teamgenoot van Jakobsen bij Deceuninck-Quick-Step, zichtbaar ontdaan toen hij de felicitaties van hem ontving na zijn eerste van vier sprintzeges in Frankrijk.

