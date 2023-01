Fabio Jakobsen ontsnapt aan nieuw drama: wielrenner in volle sprint geraakt door mobiele telefoon

Met videoFabio Jakobsen is gisteren ternauwernood aan een nieuw wielerdrama ontsnapt. De Nederlandse renner van Soudal–Quick-Step, die in 2020 zwaargewond raakte in de Ronde van Polen, werd in de Ronde van San Juan in volle sprint geraakt door een uitgestoken mobiele telefoon van een filmende toeschouwer.

Jakobsen verloor zijn bril en raakte de boarding even, maar kon gelukkig zijn evenwicht bewaren. Een zware val zoals in Katowice in augustus 2020 bleef hem dus bespaard. ,,Er stak daar iemand zijn hand uit met een telefoon. Ik denk dat heel veel mensen een déjà vu kregen naar die rit in de Ronde van Polen. Dit was deels mijn eigen schuld, maar er was ruimte. Ik had de hand niet gezien.”

Jakobsen, die afgelopen maandag de tweede rit in de Argentijnse koers had gewonnen, kwam dus met de schrik vrij. ,,Ik heb een snee en mijn oog is wat dik, maar dit had veel erger kunnen zijn. Gelukkig loopt het goed af”, zei Jakobsen na de verloren sprint in San Juan.

De toeschouwer die met zijn telefoon in aanraking kwam met Jakobsen werd door de Argentijnse politie meegenomen in verband met verder onderzoek.

De Belgische wereldkampioen Remco Evenepoel (teamgenoot van Jakobsen bij Soudal - Quick Step) plaatste op 14 kilometer voor de meet een aanval. Hij ontsnapte samen met de Amerikaan Quinn Simmons (Trek), maar het duo slaagde er niet in het sprintende peloton voor te blijven. Jakobsen zat in de slotkilometers goed voorin, maar hij raakte in de beslissende meters een beetje opgesloten.

Volledig scherm Fabio Jakobsen links in beeld, met naast hem op de grond zijn bril en de telefoon van de Argentijnse wielerfan. © photo: Cor Vos

De Australiër Sam Welsford boekte zijn tweede dagsucces op rij in de Ronde van San Juan. De renner van Team DSM profiteerde van de levensgevaarlijke situatie met Jakobsen, die genoegen moest nemen met plaats twee, maar vooral blij was dat hij het er heelhuids vanaf bracht. Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) spurtte naar de vijfde plaats.

De eindzege in de Argentijnse rittenkoers was voor de Colombiaan Miguel Ángel López. Zijn voorsprong in het algemeen klassement kwam in de korte, vlakke slotrit in en rond San Juan niet meer in gevaar. Hij hield 30 seconden over op de Italiaan Filippo Ganna.

Volledig scherm Fabio Jakobsen werd opnieuw in de sprint geklopt door Sam Welsford van Team DSM. © photo: Cor Vos

