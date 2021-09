Fabio Jakobsen sprint naar zege in Gooikse Pijl

Van der Breggen, Van Vleuten en Van Dijk op WK in ploegen­tijd­rit

15 september Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk komen voor Nederland in actie op het onderdeel mixed team relay op de WK wielrennen in België. De Nederlandse wielerunie KNWU had gisteren al gemeld dat Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman de drie wielrenners zijn die voor Nederland starten op 22 september.