Fabio Jakobsen wint voor derde keer in vier jaar openingsetappe Ronde van de Algarve

Fabio Jakobsen heeft de smaak te pakken. Na zijn twee etappezeges in de Ronde van Valencia was de 25-jarige sprinter uit Heukelum vandaag ook de sterkste in de Ronde van de Algarve.

Jakobsen klopte de Belg Jordi Meeus en de Fransman Bryan Coquard in de sprint. Het sprintkanon van Quick-Step won in 2019 en 2020 ook al de eerste etappe in de Ronde van de Algarve. Vorig jaar deed Jakobsen niet mee door zijn tragische ongeval in de Ronde van Polen op 5 augustus 2020, waarna hij na veel operaties en een zwaar revalidatietraject in april 2021 zijn rentree maakte in het profcircuit in de Ronde van Turkije.

De vijfdaagse koers in het zuiden van Portugal ging vandaag van start met de rit van Portimão - Lagos over 199,1 kilometer. De tweede etappe gaat morgen over 182,4 kilometer van Albufeira naar Foía. Vrijdag moeten de renners 209 kilometer afleggen van Almodovar naar Faro. Zaterdag is de tijdrit over 32,2 kilometer van Vila Real de Santo António naar Tavira. Zondag is de afsluitende etappe over 173 kilometer van Lagao naar Malhão.

Met de tijdrit van 32 kilometer heeft Remco Evenepoel een flinke joker in de hand om de Ronde van de Algarve voor de tweede maal te winnen. Twee jaar geleden was de jonge Belg de sterkste in Portugal, vorig jaar won João Rodrigues de koers in zijn thuisland.

