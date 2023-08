Federico Bahamontes (1928-2023), de man die in de jaren 50 sneller de bergen over vloog dan wie dan ook

Met video Mathieu van der Poel dacht even dat hij regenboog­trui kon vergeten: ‘Mijn carrière is nu bijna compleet’

Na een ongekende machtsvertoning kroonde Mathieu van der Poel zichzelf in Glasgow tot wereldkampioen. Hij reed weg bij een supertrio bestaande uit Wout van Aert, Tadej Pogacar en Mads Pedersen, en kwam alleen over de streep, na tussendoor ook nog te zijn gevallen. ,,Voor een moment dacht ik dat het over was. Als dit me de titel had gekost, sliep ik een paar avonden niet.”