Fem van Empel is ook in Tabor de beste en wint derde wereldbekerwedstrijd op rij

Zonder de geblesseerde Lucinda Brand draaide het zoals bijna gewoonlijk weer uit op een Nederlands onderonsje, met één verschil: Blanka Kata Vas uit Hongarije was van de partij. Ook Puck Pieterse, die net als Vas de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Waterloo en Fayetteville oversloeg, maakte haar opwachting. Het zorgde voor een situatie waarin er zes Nederlandse dames samen met een Hongaarse streden om de overwinning.



Alle ogen waren gericht op Van Empel, die voor de derde keer op rij in de wereldbeker de winst kon pakken. Van Empel reed defensief en liet niet het achterste van haar tong zien, maar plaatste wel de alles beslissende demarrage. In de slotronde probeerde eerst Worst een gaatje te slaan, maar zij werd teruggepakt. Daarna was het Pieterse die haar specialisme probeerde te benutten op de balken, maar ook zij redde het niet. Vervolgens was de poging van Van Empel wel raak.