Fem van Empel spoelt NK-kater weg met winst in Benidorm, compleet Nederlands podium

Een week na de nationale kampioenschappen in Zaltbommel trokken de crossers naar Spanje om op onbekend terrein weer een wereldbekerwedstrijd af te werken. Benidorm is nieuw op de kalender en bleek een schot in de roos: maar liefst tienduizenden toeschouwers waren naar de Spaanse kust gekomen om 's werelds beste veldrijders live in actie te zien.



Het draaide bij de vrouwen op een strijd uit tussen de smaakmakers van het seizoen. Halverwege de wedstrijd leken Puck Pieterse en Fem van Empel zich los te maken van Shirin van Anrooij en Silvia Persico, maar niet veel later kwam Van Anrooij met de Italiaanse er weer bij. In de voorlaatste ronde herhaalde het scenario zich en reed kersvers Nederlands kampioen Pieterse opnieuw weg met wereldbekerleidster Van Empel.