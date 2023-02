Fem van Empel wint eerste cross in regenboogtrui ondanks ‘slechtste start ooit’

Fem van Empel heeft zondag na een korte vakantie de Krawatencross in het Belgische Lille gewonnen, een wedstrijd die meetelt om de X2O-Trofee. Het was haar eerste wedstrijd in de regenboogtrui.

Van Empel veroverde vorige week in Hoogerheide de wereldtitel en meldde toen dat daarmee haar seizoen erop zat. Daar kwam ze van terug. Met nog een wedstrijd voor de boeg heeft de 20-jarige Brabantse een grote kans om de eindzege in het klassement over acht wedstrijden te winnen.

Voor Lucinda Brand was de vervroegde terugkeer van een vakantie in Marokko van Van Empel slecht nieuws. Brand staat tweede in het klassement dat een hoofdprijs heeft van 30.000 euro. Van Empel zag kort achter haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado als tweede finishen. Annemarie Worst werd derde, Brand vierde.

Van Empel had een moeilijke start op het droge parcours in Lille. ,,Het was misschien wel mijn slechtste start ooit. Ik had nieuwe pedalen en nieuwe schoenplaatjes, ik moet nog een beetje wennen”, verklaarde ze haar vroege achterstand op de snel vertrokken Worst, Alvarado en Brand. Die laatste had 48 seconden goed te maken om op gelijke hoogte te komen met Van Empel.

De wereldkampioene uit Den Dungen zette de zaken snel recht. In de tweede ronde reed ze al voorop met alleen nog Alvarado in haar wiel. Worst sloot nog even aan, maar in de slotronde kon alleen Alvarado nog op hangen en wurgen volgen. ,,Het was mooi om voor het eerst een wedstrijd te rijden in de regenboogtrui. En zeker zo mooi dat ik het op zo’n manier kan afmaken. Mijn doel was om zo ver mogelijk uit te lopen in het klassement. De afgelopen week heb ik niets gedaan.”

Volgende week rijden de vrouwen nog in Brussel. In het klassement heeft Van Empel een riante voorsprong.

