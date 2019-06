Femke Gerritse uit Rosmalen knalt naar de titel op NK junioren

Femke Gerritse heeft in Dongen het NK wielrennen voor junioren gewonnen. De 18-jarige renster uit Rosmalen hield in de eindspurt haar medevluchtster Ilse Pluimers achter zich. Achter de twee spurtte Sophie van Rooijen naar de bronzen medaille.

,,Ik zie dit als de bevestiging dat ik bij de top hoor", zei de tiener, die ooit begonnen is op de BMX-fiets. ,,Ik heb mezelf dit jaar ontdekt", zegt ze over haar overstap naar de weg. Begin dit jaar won Gerritse al een etappe in de Healthy Ageing Tour. ,,Tijdrijden, solo winnen dat is wat ik leuk vind", zegt ze over haar ambities op de weg.

Femke Gerritse klopt Ilse Pluimers in de lange sprint om de juniorentitel.

Op het NK wilde Gerritse gaan aanvallen. ,,Maar dat lukte in het begin steeds maar niet. Toen heb ik mijn teamgenoten (van WV Schijndel) laten weten dat ik in de laatste nog een keer zou proberen op de kasseien. Het was dus het goede plan", lachte ze na afloop.

Op de keien kon immers alleen Ilse Pluimers van APB haar volgen. ,,We waren snel uit beeld en vervolgens reed Ilse na de kasseien zo hard door dat ik moeite had haar wiel te volgen.” Even dat Gerritse dat ze daarna de eindsprint iets te vroeg had ingezet. ,,Het was nog erg ver. Maar gelukkig heb ik het gehaald.”