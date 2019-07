Flink tijdverlies voor Porte, maar koerskapitein De Kort is positief: ‘De echte bergen moeten nog komen’

Voor koerskapitein Koen de Kort van Trek-Segafredo is het op de rustdag in Castres vooral figuurlijk wonden likken. ,,Het was gisteren geen ideale dag voor ons”, zegt de 36-jarige coureur uit Liempde over de waaierrit waarin zijn kopman en kamergenoot Richie Porte 1 minuut en 40 seconden verloor op een aantal concurrenten. Net als ploeggenoot Bauke Mollema.

Op welke plek Porte nu staat? ,,Geen idee”, reageert De Kort. (Het goede antwoord: 20ste op 3.59) ,,We hebben het vandaag over van alles, maar niet over het klassement.” Dus ook niet over zijn 130ste stek op anderhalf uur van leider Julian Alaphilippe. Het past volgens hem wel bij een lastige eerste week die de ploeg achter de rug heeft. Op de eerste dag al ging De Kort hard tegen het asfalt. Met als gevolg enkele afgebroken tanden. ,,Het is altijd al mijn nachtmerrie geweest dat de tanden uit mijn mond vallen.”

De tandarts in Brussel hield hem echter wel in koers. ,,Maar dan zit je ook nog dagen lang met de pijn in je nek en rug.” Als koerskapitein is het aan De Kort de taak om Porte veilig door de Tour te loodsen. ,,De hele dag kijk ik met een schuin oog naar hem.”

De rotonde

Dat hij hem gisteren als Hollandse poldercoureur niet heeft kon behoeden voor de valkuil van de waaier, dat rekent De Kort zichzelf wel degelijk aan. ,,Ik ben ook nog eens koerskapitein hè? Dan moet je ervoor zorgen dat er altijd iemand bij hem zit. Gisteren ging het fout toen ik een rotonde aan de verkeerde kant pakte. Daardoor verloor ik de nodige plekken en zat ik niet meer bij Richie in de buurt toen Ineos een waaier trok. En hij zat ook niet optimaal voorin. Dat laatste is niet altijd te voorkomen. Soms moet je als renner effe je rust pakken. En met een beetje pech is dat op het verkeerde moment.”

Quote Richie en ik blijven ook positief vooruit kijken. De echte bergen moeten nog komen. Koen de Kort

Tanden uit de bek. Kopman de waaier gemist. Gaat ‘Koerskapitein Koen’ in zijn achtste Tour nog wel met zijn eeuwige lach op het gezicht door het leven? ,,O, jawel hoor. Zelfs de dagen na de val op mijn gezicht. Alleen ziet die lach er nu weer normaler uit dan toen. Richie en ik blijven ook positief vooruit kijken. De echte bergen moeten nog komen. We hebben er pas eentje (La Planche des Belles Filles, red.) gehad. En gisteren was hij niet de enige klassementsrenner die tijd verloor. Al had het natuurlijk beter niet kunnen gebeuren.”