Franse avonturier houdt aanstormende sprinters net achter zich in Parijs-Nice, Primoz Roglic blijft leider

VideoMathieu Burgaudeau heeft de zesde etappe in Parijs-Nice gewonnen. De 23-jarige Fransman van TotalEnergies ging in de slotfase solo in de aanval en hield knap stand tegen het sterk uitgedunde peloton. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) verdedigde zijn gele leiderstrui met succes.

Julius van den Berg (EF Education-EasyPost) was één van de zes vroege vluchters. De Nederlander deed in de heuvelachtige etappe over ruim 213 kilometer van Courthézon naar Aubagne lang mee voorin, maar zag het uitgedunde peloton op de laatste beklimming naderen.

Op die beklimming bleven aanvallen op de leidende positie van Roglic uit. In de afdaling probeerde de Deen Søren Kragh Andersen (Team DSM) alleen weg te rijden, maar hij had geen succes. Een paar kilometer later ging Burgaudeau in de aanval en de Fransman pakte meteen een mooie voorsprong.



In de slotkilometer kwam de jagende groep nog heel dicht bij, maar Burgaudeau hield stand en boekte zijn eerste profzege. De Deen Mads Pedersen, winnaar van de derde rit, kwam net te laat en eindigde als tweede. Wout van Aert, die al zegevierde in etappe vier, kwam als derde over de finish.

,,De benen voelden goed aan, dat is al zo sinds het begin van het seizoen”, aldus een dolgelukkige Burgaudeau na zijn solozege. ,,Maar wielrennen is niet alleen fysiek. Je hebt vertrouwen nodig, je moet mentaal in een goede conditie zijn.”



Burgaudeau had zichzelf voorgenomen vooral te gaan genieten. ,,Ik zei tegen mezelf: ‘ga er helemaal voor, kijk niet achterom en geniet ervan.’ Het loonde”, aldus Burgaudeau ,,Ik voelde me steeds beter in deze Parijs-Nice en het kriebelde de hele dag al. Ik was er al vaak dichtbij en deze keer doe ik het in stijl. Ik heb te vaak wedstrijden op televisie gezien waar renners net voor de streep werden gegrepen. Dat wilde ik niet meemaken.”

Fabio Jakobsen, winnaar van de tweede etappe, gaf onderweg op. De sprinter van Quick Step-Alpha Vinyl ziet de komende dagen geen kansen meer op nieuw dagsucces, aangezien de laatste etappes veel klimwerk bevatten.

In het algemeen klassement behoudt Roglic zijn voorsprong van 39 seconden op de Brit Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco). De Fransman Pierre Latour (TotalEnergies) staat derde met een achterstand van 41 tellen op de Sloveense klassementsleider.



Morgen staat een etappe met aankomst bergop op het programma. Parijs-Nice eindigt zondag.

Bekijk hieronder het algemeen klassement:

Volledig scherm Primoz Roglic in de gele trui, met voor hem Wout van Aert in de groene trui. © AFP

