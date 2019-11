Fröhlinger zet punt achter wielerloopbaan

In de Tour van 2009 eindigde hij zelf als derde in de bergetappe naar Andorra-Arcalis. ,,Johannes heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van ons team", zegt ploegleider Marc Reef. ,,Hij wilde werken voor anderen en stond er altijd als het team hem nodig had." Fröhlinger gaat als coach van jonge renners door in de wielerwereld.