Froome emotioneel bij comeback: ‘Heerlijk om terug te zijn’

Volledig in de kreukels lag hij. Toen Chris Froome afgelopen juni bij de verkenning van de tijdrit van het Critérium du Dauphiné afschuwelijk hard onderuit ging, werd er gevreesd voor de carrière van de 34-jarige Brit. Dijbeen, heup, elleboog, ribben, een nekwervel... Froome brak zo'n beetje alles wat een wielrenner kon breken. Maar zijn wilskracht bleek van staal.



,,Het voelt goed, echt ontzettend goed om terug te zijn‘’, sprak Froome gisteren na afloop van de eerste rit van de UAE Tour tegen Cyclingnews. De Brit was in de door Pascal Ackermann gewonnen etappe in de buik van het peloton gefinisht. ,,Het is een heerlijk gevoel om weer tussen de jongens te rijden. Er waren zoveel renners die even naar me toe kwamen om te zeggen dat ze het fijn vonden om me weer te zien.‘’