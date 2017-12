Froome: Het is bekend dat ik astma heb en ik weet wat de limieten zijn

Kelderman podium? Froome hét gesprek aan ontbijttafel bij Sunweb-ploeg

11:09 Ook aan de ontbijttafel van de Sunweb-ploeg, op trainingskamp in het Spaanse Calpe, was het nieuws over Froome hét gesprek. Niet alleen omdat het over de grootste ronderenner van de laatste jaren gaat. Ook omdat Wilco Kelderman in diezelfde Vuelta net buiten het podium eindigde.