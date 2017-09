Froome keek achterom en dacht: 'Wauw, Dumoulin vliegt'

Noord-Nederland gaat voor organisatie WK wielrennen in 2023

13:42 De Stichting Cycling Championships Northern Netherlands ziet kansen om de wereldkampioenschappen wielrennen naar Nederland te halen. Na een gesprek met vertegenwoordigers van de internationale wielrenunie UCI is gekozen voor 2023 als streefjaar. ,,Uit dat gesprek is gebleken dat dat jaar het meest kansrijk is'', liet oud-schaatsster Renate Groenewold namens de stichting weten.