Froome maakt zich geen zorgen: 'Ook in Tour er zeker bij'

Zolang het onderzoek loopt, is Froome vrij om deel te nemen aan de koers. Wordt hij schuldig bevonden, dan wacht mogelijk een lange schorsing. Maar dat is niet iets waar Froome rekening mee houdt. ,,Ik denk er in aanloop naar deze ronde niet eens aan", zei Froome op de persconferentie van Sky voor de Giro d'Italia, die vrijdag van start gaat in Jeruzalem. ,,Maar in de Tour ben ik er zeker bij."



,,Ik weet natuurlijk dat ik niets fout heb gedaan. Er bestaat geen enkele regel die stelt dat ik niet mag koersen", reageerde Froome op vragen over zijn omstreden deelname aan de Giro. ,,Iedereen mag een mening hebben, en ik begrijp de frustratie van sommige mensen over het uitblijven van informatie. Dit is nu eenmaal een vertrouwelijk proces en ik hoop dat mensen het later vanuit mijn oogpunt kunnen zien."