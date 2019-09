Froome onder het mes na ongelukje in de keuken: ‘Dit is niet mijn jaar’

Markus grijpt naast dagwinst in Nijmegen, Majerus nieuwe leidster

15:04 Franziska Koch heeft de vierde etappe in de Boels Ladies Tour gewonnen. In de 135,6 kilometer lange rit van Arnhem naar Nijmegen was de renster van Sunweb sneller dan Christine Majerus en Riejanne Markus. Majerus is met nog één etappe te gaan de nieuwe leidster.