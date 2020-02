Fuglsang opnieuw de beste in Ruta del Sol

Quintana trekt in Tour du Var hoogvorm door

22 februari Nairo Quintana is uitstekend aan het wielerseizoen begonnen. De Colombiaan won vorige week een rit en het eindklassement in de Ronde van de Provence en schreef vandaag de koninginnenrit in de Tour du Var op zijn naam. Op de Col d’Eze was Quintana de sterkste.