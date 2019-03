Fuglsang soleert indrukwekkend naar nieuwe Astana-zege in Tirreno

Achter Fuglsang wist klassementsleider Adam Yates zijn grote concurrent in de stand, Primoz Roglic, te lossen op de korte slotklim. Zo kon hij zijn voorsprong op de Sloveen uitbouwen met het oog op de slottijdrit van dinsdag.



Fuglsang was op ruim tien kilometer van het einde solo gegaan nadat de toppers elkaar al aanvielen, met voorop klassementsleider Adam Yates. Fuglsang hield op het heuvelachtige terrein knap stand en pakte zo de achttiende zege van Astana dit seizoen, nadat gisteren ploeggenoot Alexey Loetsenko al won.



Op het slotklimmetje werd het achter Fuglsang een strijd tussen Adam Yates en Roglic. De Brit wist op de steile stukken Roglic te lossen, waardoor hij als tweede eindigde, zo'n tien seconden voor Roglic, die derde werd. Tom Dumoulin eindigde als vierde, al was dat wel op ruim anderhalve minuut van winnaar Fuglsang. Wout Poels werd zesde. In het klassement heeft Adam Yates nu 25 seconden voorsprong op Roglic en 35 seconden op Fuglsang. Dumoulin staat vierde op 1.55, Poels zesde op 2.39 en Sam Oomen achtste op 2.58.



,,Ik wist dat dit de zwaarste dag zou worden en dat is uitgekomen’', keek Yates terug. ,,Ik kwam nog dicht bij Fuglsang maar hij was vandaag van een ander niveau. Ik heb geprobeerd afstand te nemen van Roglic, maar ik weet niet of 25 seconden genoeg zal zijn.’’



Maandag volgt een alleen in het begin lastige rit van Matelica naar Jesi. De Tirreno eindigt dinsdag met een individuele tijdrit over 10 kilometer.